Yükselen değer Kenan Yıldız

Juventus’ta oynayan milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi’ndeki Dortmund maçında gollerini sürdürdü.

TÜRKİYE A Milli Takım'ın yıldızı Kenan Yıldız, Juventus formasıyla yükselen formunu Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürdü. Geçtiğimiz hafta sonu Seria A'da oynanan kritik İnter karşılaşmasında iki gole katkı sağlayan genç futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha sahneye çıktı. Kenan, gol düellosuna sahne olan maçta Juventus'un sahasında Borussia Dortmund ile 4-4 berabere kaldığı maçta, takımının ilk golünü kaydederken Vlahovic'in attığı golün de asistini yaptı. Maçın oyuncusu seçilen Kenan, 87 dakika oyunda kalırken bu sezon tüm kulvarlarda Juventus'a 4 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kenan Yıldız'ın bu performansı Avrupa medyasından büyük övgü aldı.
