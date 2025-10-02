Fethiye’de Dinçel 100. maçına çıktı

FETHİYESPOR'DA Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'in takımın başında çıktığı 100. resmi maç özel bir kutlamayla taçlandırıldı. Dinçel, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynanan maçla birlikte bu önemli maça ulaştı. Teknik ekipten Cahit Paşa, Fatih Şen, Batuhan Tuzcu ve kaleci antrenörü Reha Özmen, Dinçel'e 100 maç anısına pasta ile sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi. Dinçel kutlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Nice 100 maçlara diyeceğim ama bu 100'e gelene kadar çok uzun bir süreç geçti. İlk aklıma gelen şampiyonluk tabii ki. Şehir için, takım için çok anlamlıydı. Ardından yeni bir yapılanmaya girildi, yeni hedefler kondu. Kısa vadeli bir hedef değildi. Sayın Başkanımız Esat Bakırcı ve yönetim kurulumuz bu süreçte bize inandılar ve güvendiler. Şimdi stadyum sorunu çözülürse ikinci büyük hedefimize de ulaşırız" dedi.