Çesme Belediye’de Ahmet Aras döndü

ÇEŞME Belediyespor altyapısından yetiştikten sonra Manisaspor, İzmirspor, İstanbulspor ve Pendikspor formaları giyen Ahmet Aras, futbola başladığı kulüp olan Çeşme Belediyespor'a geri döndü. Büyük bir fedakarlık göstererek doğup büyüdüğü takıma destek veren Aras, bu zor dönemde "Yanındayım" diyerek idmanlara çıkmaya başladı. Bu kararıyla Çeşme halkının da takdirini topladı. Transferinin ardından duygularını paylaşan Ahmet Aras, şunları söyledi: "Çeşmespor'a ödenecek bir borcum var. Burası, bölgenin gençlerinin umudu ve hayallerini süsleyen bir kulüptü. Şu an kapanma noktasına gelmiş olması beni derinden üzdü. Zaman birlik zamanı, sorumluluk alma zamanı. Issız kuytu köşelerden andolsun ki döneceğiz!"