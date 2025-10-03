Göztepe kendinden emin

Yeni sezonda Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Göztepe Kadın Voleybol Takımı, 23 yıl sonra yeniden mücadele edeceği ligde kalıcı olup Avrupa'da İzmir'i temsil etmeyi hedefliyor. İzmir ekibi, en son 2001-2002 sezonunda mücadele ettiği şimdiki adıyla Sultanlar Ligi'nde kalıcı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar 11 Ekim'de başlayacak ligin ilk haftasında Nilüfer Belediyespor Eker'i ağırlayacak. Göztepe Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, AA muhabirine yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini ve 7 haftadır çalıştıklarını söyledi. Güneyligil, 5 yıllık bir plan ve program dahilinde hedefler belirlediklerini anlatarak, şöyle konuştu: "İlk senemizi planladığımız gibi bitirdik. 5. senenin sonunda nerede olduğumuz önemli. İnşallah bir Avrupa kupası kazanmak istiyoruz. Bu yolda da çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"DİRENÇLİ BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Güneyligil sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Çok rekabetçi bir lig olacak. Play-off mücadelesine girecek takımlar arasında çok büyük rekabet olacağını düşünüyorum. Biz de orada yer almaya çalışacağız. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Rakip Fenerbahçe, Galatasaray, Eczacıbaşı kim olursa olsun kazanmak için çıkarım sahaya. Taraftarımıza o maçlardan da galibiyetler izletebilirsek mutlu oluruz." Kaptan Ceren Kestirengöz Kapucu ise "Önceliğimiz ligde kalıcı olmak. Sonrasında üstüne koyarak sezon içinde ulaşabileceğimiz en iyi noktaya ulaşmak istiyoruz. Dirençli bir takım olmak istiyoruz. Bize karşı oynanan maçların kolay geçmemesini istiyoruz." diye konuştu.