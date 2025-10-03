İzmir Çoruhlu’da Dursun’a ceza geldi

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde Söke 1970'ye 1-0 yenilen İzmir Çoruhlu FK'da teknik direktör Engin Dursun, müsabakadaki hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. İzmir Çoruhlu FK'nın bu hafta deplasmanda oynayacağı Tire 2021 FK müsabakasında teknik patron Dursun görev yapamayacak. Ayrıca aynı maçta İzmir Çoruhlu FK futbolcuları Mehmet Salih Demircan ve Vefa Gültek de PFDK'ya sevk edilen isimler oldu. Söke 1970'te ise futbolcu Berkay Akgül disiplin kuruluna sevk edildi.