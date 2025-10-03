Manisa telafi peşinde

TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak evinde Bodrum FK'ya 4-0 kaybeden Manisa Futbol Kulübü bugün 9'uncu hafta maçında deplasmanda Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Alpaslan Şen yönetecek. Şen'in yardımcılıklarını ise Azad İlhan ve Harun Terin yapacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Sıralamada 8 puanla 16'ncı basamakta yer alan Manisa FK'da teknik direktör Taner Taşkın zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını söyledi. 15 puanla 4'üncü sırada yer alan rakiplerinin iyi bir takım olduğunu vurgulayan Taşkın, "Bodrum FK yenilgisi hepimizi üzdü. Ancak toparlanacağımıza inanıyoruz. Çorum FK karşısında iyi bir oyun sergileyip evimize istediğimiz sonucu alarak döneceğiz" dedi

SİYAH-BEYAZLILARDA EKSİK OYUNCU YOK

MANİSA Futbol Kulübü'nde zorlu Çorum FK maçı öncesi eksik oyuncusu bulunmaması teknik heyeti sevindirdi. Teknik direktör Taner Taşkın'ın zorlu müsabakada forvet hattında yine Fransız golcü Lois Diony'i oynatacağı öğrenildi. 32 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu, geride kalan 8 maçın hepsinde ilk 11'de forma giyerken, attığı 4 golle takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor.