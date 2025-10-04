DÜNYA Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek olan İspanya'da Alvaro Morata kadroya alınmadı. İspanya Milli Takımı'nın açıklanan aday kadrosunda Como forması giyen golcünün yer almaması dikkat çekti. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, yaptığı açıklamada, "Morata bizim için çok önemli bir oyuncu ve öyle olmaya devam edecek. Bu kadroda olmaması hiçbir şey ifade etmiyor. Morata, gelecekte de bizim için önemli olacak" sözlerini sarf etti. Como forması altında bu sezon 7 maçta süre bulan 32 yaşındaki Alvaro Morata, 1 asist yaptı.