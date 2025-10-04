Filede İzmir derbisi heyecanı yaşanacak

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda sezonun ilk haftasında Karşıyaka bugün İzmir derbisinde Altınordu'nun konuğu olacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçı TVF Voleybol TV yayımlayacak. Geçen sezon Play-Off'a kalıp final grubunda son anda Sultanlar Ligi'ni kıl payı ıskalayan Karşıyaka, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Yeşil-kırmızılılar sezon öncesi antrenörlük görevine takımın eski çalıştırıcısı Reşat Yazıcıoğulları'nı getirmişti. Geçen yıl 2'nci Lig'de final grubunu 2'nci sırada tamamlayarak 1'inci Lig'e yükselen Altınordu ise yenilenen kadrosuyla derbiyi kaza narak lige galibiyetle başlamanın planlarını yapıyor.

TEK HEDEF ZAFER

ALTINORDU'DA voleybolda CEO'luk görevine yıllarca Karşıyaka'da basketbol takımının genel menajerliğini yürüten Selim Çınar gelmişti. Her iki İzmirli de kritik randevudan zaferle ayrılmak ve sezona iyi başlamanın hesabını yapıyor.