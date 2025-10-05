Milli atıcılarımız Avrupa şampiyonu

AVRUPA Atıcılık Konfederasyonu'nun prestijli organizasyonlarından biri olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi, 2-4 Ekim tarihleri arasında ilk kez İstanbul'da gerçekleştirildi. Milli sporcularımız Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, turnuvada Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Türkiye, erkekler 10 metre havalı tüfek takım finalinde Almanya'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Yusuf Dikeç, finalde Paul Fröhlich'i 17-15 yenerek Türkiye'ye 1-0'lık üstünlük kazandırdı ve milli takımın zaferinde önemli rol oynadı.