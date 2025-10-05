Ne Aslan ne Kartal!

DOLU TRİBÜNLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK

RAMS Park'ta yapılan müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünleri tamamen doldurdu. Siyah-beyazlı futbolseverler ise kendilerine ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişilik tribündeki yerlerini aldı. Galatasaray taraftarı, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi. Kuzey tribününde İngilizce "Özgür Filistin" pankartı asan taraftarlar, güney tribününde ise "Filistin'de insanlık ölüyor" ve Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" pankartlarını açtı. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaşlı futbolseverler ise "Zulmü durduramıyorsan onu duyur. Özgür Filistin" pankartı açtı.

İKİ HOCA DA KAZANAN 11'İ BOZMADI

GALATASARAY'DA teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ilk 11'ini korudu. Sarı-kırmızılı ekip Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay, Yunus, Barış Alper ve Osimhen ilk 11'iyle çıktı. Yedek kulübesinde ise Günay, Metehan, Sallai, Sara, Icardi, Sane, Eren, Berkan, Ahmed ve Arda yer aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da ligde son olarak Kocaelispor'u 3-1 yendikleri maçın ilk 11'iyle derbiye çıktı. Siyahbeyazlı takım, maça Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Toure ve abraham ilk 11'iyle başladı.

TRENDYOL Süper Lig'in 8'inci haftasındaki derbi maçta Galatasaray evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk dakikaları orta saha mücadeleleriyle geçerken ilk ciddi tehlikeyi Beşiktaş yakaladı. 10'uncu dakikada Cerny'nin kullandığı korner vuruşunda Emirhan'ın etkili kafasında Uğurcan topu son anda kornere çeldi. 12'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin sol kanatta pasında ceza sahsına giren Orkun'un çaprazdan şutunda Uğurcan'dan dönen topu Abraham ağlara gönderdi: 0-1. 26'ncı dakikada İlkay'ın kullandığı kornerde Abdülkerim'in çevirdiği topu Davinson yakın mesafeden auta gönderdi. 34. dakikada Davinson Sanchez'in ceza sahasına girmeden Rafa Silva'ya arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol, son adam olduğu için Kolombiyalı futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

BASKIYLA GOLÜ BULDULAR

Galatasaray mücadelenin ikinci yarısına baskılı başlarken 55'inci dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle beraberliği yakaladı. Kaleci Mert'in pasında ceza sahası önünde Ndidi'ye pres yapan Torreira'nın kapıp gönderdiği topla buluşan ceza sahası içindeki İlkay, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-1. 74'üncü dakikada Beşiktaş yeniden öne geçme fırsatını yakaladı. Cengiz'in sağ kanattan ceza sahasına yerden sert ortasında Rafa Silva topu üstten auta gönderdi. Kalan dakikalarda başka önemli pozisyon olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.