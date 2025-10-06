Altınordu kayıp

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, Beyioğlu Yeni Çarşı'ya da evinde yenilerek galibiyet hasretini sürdürdü: 0-2. Karşılaşmaya oldukça kötü başlayan Altınordu kalesinde art arda tehlikeler görmeye başladı. 12. dakikada konuk ekip Beyoğlu Yeni Çarşı, Bahattin Berke'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kırmızı-lacivertliler, bu golden sonra beraberlik golü için rakip kaleye yüklendi. Ancak Kaniwar ve Uğur ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı Beyoğlu'nun 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İzmir ekibinin ikinci yarıda skora denge getirme çabası sonuç vermedi. 86'da sonradan oyuna giren Alhan fileleri sarsarak maçın skorunu belirledi. 7 hafta sonunda 3 puanda kalan Altınordu bu sonuçla ateş hattından kurtulamadı.