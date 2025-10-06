Karşıyaka fırsatı kaçırdı

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona 4'te 4'le zirve ortağı olarak başladıktan sonra koltuğu tek başına devralma hedefiyle çıktığı maçta Eskişehir Anadolu'yla yenişemeyen Karşıyaka fırsat tepti. Yaklaşık 4 yıl aradan sonra İzmir önemli bir Stadı'nda oynadığı iç saha maçına 5 binin üzerinde taraftarının büyük desteğiyle çıkan Kaf-Kaf, ayrıca 5'te 5 yapıp sezona tarihi galibiyet serisiyle başlama şansını kaçırdı. İzmir temsilcisi rakibini yenemese de namağlup zirve yarışını sürdürdü. Grupta 5 hafta sonunda yenilgisiz puanını 13 yapan İzmir temsilcisinde taraftarlar takıma alkışlarla moral aşıladı.