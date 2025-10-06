Menemen kaçamadı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı veren Menemen FK, evinde 68 Aksaray Belediyespor'u konuk etti. 10. dakikada Yiğit'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Baran Demiroğlu, arkadaşıyla verkaç yaparak bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç golcünün kalecinin üstünden sert plasesi köşeden ağlara gitti: 1-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

İkinci yarıda kontrollü bir oyun sergileyen ev sahibi, kalesinde fazla pozisyon vermese de kaçmayı başaramadı. 90. dakikaya girildiğinde sol taraftan kullanılan kornerde kafalardan seken topu Muhammet Yeşil arkaya aşırdı. Kaleciden önce araya girerek kafayla dokunan Onur Ural, topu ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu. Bu sonuçla 7 hafta sonunda puanını 14 yapan Menemen FK, kendine 4. sırada yer buldu. 68 Aksaray ise 2 galibiyet, 5 beraberlikle 11 puanla 9'uncu sırada kaldı.