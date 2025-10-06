Trabzon’dan 7 farklı 11

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in ilk 8 haftasında 7 farklı ilk 11'le sahaya çıktı. Bordo-mavililerde kalede Onana dönemi başlarken, Savic-Batagov hattı ile Onuachu'nun hücumdaki istikrarı dikkat çekti. Tekke, Süper Lig'in ilk 8 haftasında kadro istikrarını henüz tam oturtamasa da takımın temel omurgasını belirlemeyi başardı. Bordomavililer, bu süreçte 7 farklı ilk 11 ile mücadele ederken, değişmeyen yapı Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu ve Onuachu üzerine kuruldu. Trabzonspor, yalnızca 3'üncü ve 4'üncü haftalarda (Antalyaspor- Samsunspor) aynı 11'le sahaya çıktı. Bu iki maç dışında Fatih Tekke her karşılaşmada en az bir bölgede değişiklik yaptı.