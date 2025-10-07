Aliağa FK pes etmedi

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefi üst sıralar olarak belirleyen Aliağa Futbol Kulübü, Muşspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın ilk devresini 2-0 geride tamamlayan sarı-siyahlılar, ikinci yarıda kendine geldi.

'ZOR BİR MAÇTI'

Önce 61'inci dakikada İbrahim Yılmaz'la farkı 1'e indirerek umutlanan Aliağa FK, uzatma dakikalarında Hakan Demir'in golüyle puanı kaptı. Sezonun ilk beraberliğini alan Aliağa ekibi 7 maçta 13 puanla Play-Off yarışını sürdürdü. Teknik direktör Polat Çetin zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Sahaya kazanmak için çıkmıştık. Elbette 2 farklı geriye düşmek bizim adımıza kötü oldu. Ancak ikinci devrede toparlandık ve yenilgiyi kabullenmedik. Puanla dönmek bizi mutlu etti ancak zirve yarışında var olmak istiyorsak seri galibiyetler almalıyız" ifadelerini kullandı. İzmir ekibi böylece yenilmezlik serisini 3 haftaya çıkarmış oldu.