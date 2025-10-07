Fenerbahçe’nin tadı kaçtı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin tadı tuzu yok. Ligde son olarak Antalyaspor'u kayıpsız geçen, Avrupa Ligi'nde ise Nice'i yenerek kendine gelen sarılacivertlilerde Karadeniz ekibi karşısında kaybedilen 2 puanla moraller bozuldu. Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 4. kez puan kaybeden Fener, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı kapatma şansını da kullanamadı. Kazanması halinde sarı-kırmızılılarla puan farkını 4'e düşürecek olan sarı-lacivertliler fırsat teperken, haftayı zirvenin 6 puan gerisinde 15 puanla 4. sırada tamamladı. Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon tek deplasman galibiyetini geçici teknik direktör Zeki Murat Göle yönetiminde aldı. Kanarya'da bu sezon görev yapan diğer iki teknik adam Mourinho ve Tedesco, oynadıkları 3 deplasman maçında galibiyet elde edemedi.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Fenerbahçe'de alınan olumsuz sonuçlara ek olarak eksikler de can sıkıyor. Skriniar, F.Karagümrük maçında cezalı duruma düştü. Jhon Duran, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Becao'ya ek olarak Ederson'un da sakatlanmasıyla eksik sayısı 6'ya yükseldi.

TARIK ÇETİN'E TAM NOT

Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlıkları nedeniyle kaleyi devralan genç kaleci Tarık Çetin, performansıyla geceye damga vurdu. Kaleyi devralan Çetin, 5 kritik kurtarışla takımını ayakta tuttu. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada genç kaleci için binlerce tweet attı. Maçın ardından "Tarık" etiketi kısa sürede gündeme girdi. Fenerbahçe taraftarları genç kaleci için "Maçı onun sayesinde kaybetmedik", "Yeni Volkan geliyor", "Takım kötüydü ama kaleci devleşti" gibi binlerce tweet attı.

12 İSİM MİLLİ MESAİDE

Fener'den 12 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türk oyunculardan Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu'nu aday kadroya çağırdı. 21 yaşındaki defans Yiğit Efe Demir ise Ümit Milli Takım kadrosunda yer aldı. Öte yandan Skriniar Slovakya, Szymanski Polonya, Semedo Portekiz, Youssef En-Nesyri Fas ve Nene ise Mali için mücadele edecek.