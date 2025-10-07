Petkim dağıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında ilk müsabakada Karşıyaka'yı mağlup eden Aliağa Petkimspor, deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya farklı mağlup oldu: . Rakibi karşısında direnemeyen İzmir temsilcisi böylece ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmaya iyi başlayan ve dış atışlarda etkili olan sarı-lacivertliler, aradaki farkı korumayı bildi ve ilk periyotu 31-27 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Fenerbahçe oyundaki dominasyonunu artırdı. Petkimspor güçlü rakibi karşısında ataklardan boş döndü. Bunu iyi değerlendiren Fenerbahçe, farkı çift hanelere taşıdı. Sarı-lacivertliler, devreyi 60-41 önde kapattı.

ARADAKİ FARKI KAPATAMADI

Üçüncü çeyrekte de Fenerbahçe üstünlüğü devam etti. Pektimspor'un farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Fenerbahçe farkı 20'li sayıların üzerine çıkardı. Hücumda tamamen eli kolu bağlanan Petkimspor'un direnci tamamen kırıldı. Özellikle dış atışlardan bulduğu sayılarla fişi çeken sarı-lacivertliler, son bölüme 16 sayı farkla 82-66 önde girdi. Dördüncü periyotun başında Petkimspor biraz kıpırdandı. Aradaki farkı azaltmaya çalışan İzmir temsilcisine, ev sahibi ekip izin vermedi. Yıldızlar yeniden devreye girdi ve Fenerbahçe maçı 22 sayı farkla 105-83 kazandı. Petkimspor gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek.