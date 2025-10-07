Young, ayağının tozuyla fark yarattı

Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Aliağa Petkimspor'a mağlup olan ve evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-69 yenerek kendine gelen Karşıyaka'da neredeyse havaalanından maça geçen yeni transfer Cameron Young'un performansı alkışlandı. Manning'in 18 sayı attığı mücadelede 17 sayı kaydeden yeşil-kırmızılıların yeni yıldızı Young önemli bir transfer olduğunun da sinyallerini verdi. ABD'li oyuncu Cameron Young geçen sezonu Central Club'da tamamlamıştı. Öte yandan Kaf-Kaf'ın eski oyuncusu olan ve geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde tamamlayan Serkan Menteşe de Young gibi gelir gelmez Merkezefendi maçının kadrosunda kendisine yer buldu.