Altınordu golü unuttu

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 7 hafta sonunda 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 3 puanla düşme hattından kurtulamayan Altınordu, gol yollarında kısır bir performans sergiledi. İzmir temsilcisi oynadığı 7 maçta sadece 3 kez rakip fileleri sarsabildi. Grupta Beykoz Anadolu ile birlikte en az gol atan 2 takımdan biri olan kırmızı-lacivertliler, skor üretemeyince alt sıralardan kurtulamadı. Altınordu'nun attığı 3 golü altyapıdan yetişen sol kanat Sercan ve orta saha oyuncusu Ege ile gurbetçi santrfor Keni Var kaydetti. Kırmızı-lacivertli ekip bu periyotta kalesinde 11 gol gördü. Grupta haftayı bay geçirecek Altınordu, bir sonraki hafta deplasmanda lider Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek.