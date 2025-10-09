İspanya’ya bir kötü haber daha geldi

İspanya Milli Takımı'na Dünya Kupası Eleme maçları öncesi yine bir kötü haber geldi. Sakatlığı bulunan Dean Huijsen, İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkartıldı. Huijsen'in yerine Aymeric Laporte'nin aday kadroya dahil edileceği ifade edildi. İspanya'da daha önce de orta saha Rodri ve kanat oyuncusu Lamine Yamal da sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Türkiye'nin de bulunduğu E Grubu'nda iki karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan ve zirvede yer alan İspanya, 11 Ekim'de Gürcistan, 14 Ekim'de ise Bulgaristan'ı ağırlayacak.