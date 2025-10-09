Şampiyonlar Kupası F.Bahçe’nin

2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu. Geçen sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile Kupa Voley şampiyonu F.Bahçe Medicana, Ankara Arena Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Vakıfbank ilk 2 seti 25-23 ve 25-21 alarak 2-0 öne geçti. Maçı bırakmayan F.Bahçe, üçüncü sete çok enerjik başlayarak farkı açtı ve 25-19 ile durumu 2-1'e getirdi. Yine baştan farkı açtığı dördüncü seti de 25-18 kazanan sarı-lacivertliler skoru eşitledi. Karar seti büyük çekişmeye sahne oldu. Son bölümde daha az hata yapan F.Bahçe seti 18-16, maçı da 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu.