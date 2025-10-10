Fırtına’da Muçi zirvesi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde yer almak isteyen Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı ancak istenilen performansı veremeyen Ernest Muçi'nin geleceği merak ediliyor.

İSTENİLENİ VEREMEDİ

Arnavut oyuncunun teknik direktör Fatih Tekke ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Transferin son virajında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan Ernest Muçi, iddialı bir şekilde takıma katılmıştı. Transferden önce Fatih Tekke ile yaptığı görüşmede "Beşiktaş'ta kendi bölgemde neredeyse hiç oynayamadım. 10 numarada görev yaparsam, karşılığını fazlasıyla vereceğim. Kendime güveniyorum" diyen yıldız oyuncu, geride kalan süreçte performansıyla sınıfta kaldı. Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarında ilk 11'de başlayan fakat hiç varlık gösteremeyen Muçi, sonrasında kesik yiyerek ilk 11'de forma bulamadı. Fırtına'nın hocası, Milli arada Muçi ile yakından ilgilenecek ve özel bir görüşme de gerçekleştirecek. Tekke, 24 yaşındaki yıldızdan katkı almak istiyor.