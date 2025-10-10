Kartal’da rota İskoçya

Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçen Beşiktaş'ta ocak ayında takıma önemli dokunuşlar yapılacak. Özellikle savunma ve orta sahaya transfer yapılması beklenirken, rota yeniden İskoçya'ya çevrildi. Sezon başında da talip olunan Nicolas Raskin için yeniden harekete geçilecek. Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki yıldız için ocak ayında İskoçya'ya çıkarma yapacak olan siyah- beyazlılar bu kez Glasgow Rangers'ı ikna etmeye çalışacak. Belçika Milli Takımı'nda da 5 kez forma giyen Raskin mücadeleci yapısı ile dikkat çekiyor. Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrasında bu boşluğu dolduramayan Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da sıcak baktığı Raskin ile orta alandaki soruna son vermek istiyor. 24 yaşındaki Nicolas Raskin hem orta sahada 8 numarada hem de ön liberoda 6 numarada görev alabiliyor. Raskin transferine eski takım arkadaşı Cerny de kefil oldu. Çekyalı futbolcu geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Rangers'ta Raskin ile 1 yıl birlikte oynama şansı buldu. Belçikalı oyuncunun yeteneklerine kefil olan Cerny, Raskin'in doğru isim olacağını söyledi ve olumlu görüş sundu. Nicolas Raskin, bu sezon Rangers formasıyla 14 maçta sahaya çıktı. Belçikalı yıldız 1 gol atarken, 4 asist yaptı ve bin 68 dakika sahada kaldı.