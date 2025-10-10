Süper kıyım

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda 8 hafta geride kalırken, alınan kötü sonuçların ardından tam bir teknik kıyım yaşandı. Süper Lig'de milli araya girilmesiyle birlikte görevine son verilen teknik direktör sayısı 7'ye yükseldi. Milli arayı fırsat bilen kulüpler, çareyi teknik direktör değişikliğinde buldular. Antalyaspor'da Emre Belözoğlu'nun istifasının kabul edilmesinin ardından Kayserispor'da da Markus Gisdol'un görevine son verildi. Sarıkırmızılılar, ilk 8 haftada galibiyete hasret kalırken 5 beraberlikle düşeme hattına demir atmıştı.

GAZİANTEP FK PERDEYİ AÇTI

Yeni sezonda ilk teknik adam değişikliğine giden takım Gaziantep Futbol Kulübü oldu. Antep ekibinde İsmet Taşdemir ile başlayan süreçte Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer; Fenerbahçe, Jose Mourinho; Başakşehir, Çağdaş Atan; Eyüpspor ise Selçuk Şahin ile yolları ayırmıştı. Teknik direktör değişikliğine giden 5 takım yeni isimlerle yola devam ederken, Antalyaspor ve Kayserispor henüz takımlarının başına bir çalıştırıcı getirmedi.