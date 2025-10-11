Fener’den çifte hamle

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada hem oyun hem de puan olarak beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, ocak ayında orta saha ve golcü takviyesi yapmak için çalışmalara başlamıştı. Sarı-lacivertlilerde listeye bir de stoper ekleneceği öğrenildi. Sadettin Saran ve ekibinin, sözleşmeleri sona erecek iki yıldız oyuncu için erkenden harekete geçtiği öğrenildi.

SEZON SONUNDA BİTİYOR

Kanarya'da yönetim, pazarlıklarda avantajlı konuma geçmek için sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yöneldi. Listenin ilk sırasında Merih Demiral yer alıyor. Daha önce Fenerbahçe'de forma giymek istediğini birçok kez dile getiren milli futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Henüz kontrat görüşmelerine başlamayan 26 yaşındaki savunmacının, yönetimin öncelikli hedefi olduğu kaydedildi. Burada tek sorun, oyuncunun performansından memnun olan Al- Ahli'nin yeni bir sözleşme sunabilecek olması. Böyle bir durumda sarı-lacivertlilerin de limitleri zorlayacağı ifade edildi.

ALTERNATİF DIEGO LEITE

Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim ise Diego Leite. Alman ekibi Union Berlin forması giyen Portekizli stoper, buradaki performansıyla dikkat çekmişti. Domenico Tedesco'nun yakından takip ettiği ve beğendiği isimler arasında yer alan 26 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin bitmesinin ardından yeni bir macera arayışında. Merih transferinde ilerleme sağlanamaması durumunda yönetimin Leite'yi ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

SARI-LACİVERTLİLERDE İLK AYRILIK BECAO'DAN

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, takımda istemediği oyuncuları netleştirdi. Yaşadığı sakatlıkların ardından forma bulamayan Rodrigo Becao ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Brezilyalı stopere ülkesinden bazı takımların talip olduğu ve ara transferde kiralık gidebileceği öğrenildi.