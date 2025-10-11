Fethiyespor bu haftaki rakibini ciddiye alıyor

Nesine İkinci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren ve yarın Adanaspor'u ağırlayacak Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel, "Adanaspor A.Ş. lige adapte olmakta zorluk yaşıyorlar. Ancak büyük bir camianın takımı ve kaliteli oyunculara sahipler. Bu nedenle bu maçı hafife almıyoruz. Maça odaklandık." ifadelerinde bulundu.

TARAFTARA ÇAĞRI

Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, tüm taraftarları karşılaşmaya davet ederek, "Pazar günü Fethiye Şehir Stadı'nda oynayacağımız Adanaspor A.Ş. maçı kağıt üzerinde kolay görünse de sahada zor bir mücadele olacaktır. Adanaspor genç bir takım yapılanması yaptı. Lige adapte olmakta zorluk yaşıyorlar. Ancak büyük bir camianın takımı ve kaliteli oyunculara sahipler. Biz maça ciddi şekilde hazırlandık. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" diye konuştu.