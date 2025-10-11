Göztepe’de Pablo iddiası

Trendyol Süper Lig'de bu sezon namağlup serisini sürdürerek Avrupa kupalarına katılma yolunda emin adımlarla ilerleyen Göztepe, devre arası transfer dönemi için düğmeye bastı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen sarı-kırmızılılar, hücum hattına taze kan takviyesi yapmak istiyor. Ocak ayında kadrosuna iki santrafor kazandırmayı planlayan İzmir ekibinin ilk hedefi ise Portekiz 1. Lig (Liga Portugal) takımlarından Gil Vicente forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Pablo Jesus oldu. Brezilya altyapısından yetişen genç golcü, Avrupa futboluna adımını Famalicão formasıyla attı. Ardından Ferreira'da kısa süreli bir dönem geçiren oyuncu, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2024 yazında Gil Vicente'ye transfer olan Pablo Jesus, Portekiz ekibinde hızlı bir çıkış yakaladı.

SÖZLEŞMESİ UZUN VADELİ

Bu sezon 8 maçta forma giyen genç futbolcu, 6 gol atarak takımının skor yükünü çeken isimlerin başında geldi. Bitiriciliği, fizik gücü ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle dikkat çeken Pablo, kısa sürede Portekiz Ligi'nin parlayan genç yetenekleri arasına girmeyi başardı. Gil Vicente ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Göztepe kurmaylarının temasa geçtiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, kulübüyle resmi görüşmelere başlamadan önce oyuncunun temsilcisiyle ön temas kurduğu ve transfer sürecini hızlandırmak istediği kaydedildi. Süper Lig'de bu sezon savunma disipliniyle öne çıkan Göztepe, hücum hattında ise daha fazla çeşitlilik yaratmak istiyor. Teknik ekibin, Pablo Jesus'un genç yaşına rağmen olgun bir oyun profiline sahip olduğunu düşünmesi, transferin öncelik sırasına alınmasında etkili oldu.

OGÜN SEVİNCİ

Göztepe'nin sezon başında omzundan sakatlanarak ameliyat olan sağ beki Ogün Bayrak, uzun süren tedavi sürecinin ardından sahalara dönüyor. Slovenya kampını yarıda bırakan genç oyuncu, takımla birlikte antrenmanlara başladı. 8 maçı kaçıran Ogün'ün fiziki durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenildi. Teknik heyet, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Ogün'ün gelecek haftaki Alanyaspor maçının kadrosunda yer almasını bekliyor.

OLAITAN DÖNECEK

Göztepe'de sakatlığı nedeniyle iki haftadır takımdan ayrı kalan orta saha Junior Olaitan sahalara dönmeye hazırlanıyor. Eyüpspor ve Basakşehir maçlarında görev alamayan Beninli 10 numaranın hızla iyileştiği ifade edildi. Olaitan'ın sakatlığı yüzünden son iki maçı kaçırmasına rağmen milli arada ülkesi Benin Milli Takımı'nın kampına katıldığı da öğrenildi. Olaitan'ın milli takım dönüşü Alanyaspor maçında oynaması bekleniyor.