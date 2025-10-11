Manisa FK revire döndü

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK'nın as oyuncularından kötü haber. Deneyimli kanat oyuncuları Burak Süleyman ve Bobby Adekanye ile birlikte genç stoper Ada İbik, milli takım dönüşündeki ilk maç olan Erzurumspor karşılaşmasına da yetişemeyecek. Burak sakatlığı sebebiyle son oynanan Çorum maçında forma giyememişti. Adekanye ise son 4 karşılaşmada görev alamadı. Ada İbik ise Çorum karşılaşmasında sakatlandı ve U21 milli takımından çıkarıldı. Ada'nın alt adelesinde yırtık olduğu ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Bir türlü tam takım olarak sahaya çıkamadıklarını kaydeden Manisa FK teknik direktörü Taner Taşkın, "Sakatlıklar bizi düşündürüyor. Ancak Erzurumspor maçının ardından rahat bir fikstüre sahibiz. Erzurum'u yenersek önümüz açık" dedi.

SEMİNER VERDİLER

Öte yandan siyah-beyazlılara, MHK tarafından futbolcular ve teknik ekibe yeni yürürlüğe giren oyun kuralları hakkında bilgilendirilme yapıldı.