Aliağa çok rahat

Nesine 2. Lig Kırmız Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol, sahasında ligde zor günler geçiren Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup etti: 8-1. Son üç maçında Ankara Demir ve Somaspor'u yenen, Muşspor ile de berabere kalıp 7 puan toplayan sarı-siyahlılar, bu galibiyetle namağlup serisini dört maça yükseltti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 13. dakikada Muammer Sarıkaya'nın golüyle öne geçti: 1-0. 23'te Malik Karaahmet aradaki farkı ikiye çıkardı: 2-0. 42'de Mertcan Açıkgöz takımını rahatlattı: 3-0. 45+1'de ağları bir kez daha sarsan Malik Karaahkmet, kendisinin 2 takımının 4. golünü attı: 4-0. 63 ve 65'te Malik Karaahmet bir kez daha sahne alarak iki gol kaydetti: 6-0. 69'da Sergen Piçinciol farkı yediye çıkardı: 7-0. 72'de Eray Şişman Malatya ekibinin tek golünü kaydetti: 7-1. 73'te Osman Katipoğlu sert müdahalesi sonrası kırmızı kart gördü. 83'te Ahmet İlhan Özek skoru belirleyen golü attı: 8-1.