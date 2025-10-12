  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Ege’nin İstanbul sınavı

Ege’nin İstanbul sınavı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Ege ekipleri, İstanbul takımlarına karşı parkeye çıkacak. Anadolu Efes-Merkezfendi, Fenerbahçe-Karşıyaka ve Petkim-Galatasaray maçları oynanacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Ege’nin İstanbul sınavı

Basketbol Süper Ligi'nde Ege ekipleri bugün İstanbul takımları karşısında galibiyet arayacak. Günün ilk maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, şampiyonluğun ciddi adaylarından Anadolu Efes'e konuk olacak.

Ege’nin İstanbul sınavı

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. İlk hafta Bursaspor'u mağlup eden Denizli temsilcisi, geçen hafta derbide Karşıyaka'ya mağlup olmuştu. Karşıyaka ise deplasmanda yine şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe Beko'yla kapışacak. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki zorlu müsabaka saat 15.30'da oynanacak.

Ege’nin İstanbul sınavı

İlk maçında derbide Petkimspor'a farklı mağlup olan yeşil-kırmızılılar, geçen hafta ise bir başka derbide Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenerek ilk galibiyetini almıştı. Günü son maçında ise Aliağa Petkimspor, ligin iddialı ekiplerinden Galatasaray'ı ağırlayacak. ENKA Spor Salonu'ndaki müsabakanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. İlk maçında Karşıyaka'yı mağlup eden, İzmir temsilcisi geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı ağır bir yenilgi almıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA