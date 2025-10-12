Fener’de rota Dovbyk

Fenerbahçe hücum hattına güç katmak için girişimlerine hız verdi. Roma'da gözden düşen Artem Dovbyk'in satış listesinde olduğu ve sarı-lacivertlilerin gündemine geldiği öğrenildi. İtalyan ekibi, devre arasında veya sezon sonunda gelebilecek tüm teklifleri değerlendirmeye alacak. 28 yaşındaki futbolcunun da gelen teklifleri düşündüğü iddia edilirken 1.89 boyundaki futbolcunun Roma'yla 30 Haziran 2029'a kadar mukavelesi bulunuyor. Serie A temsilcisi, onun için 2024 yazında Girona'ya 30 milyon Euro ödemişti. Fenerbahçe'nin şartların oluşması halinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunabileceği kaydedildi. Artem Dovbyk bu sezon İtalya Ligi'nde 5 maça çıkarken sahada sadece 176 dakika kaldı. 1 gol ve 1 asist üretti. Bu arada Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddia edilirken, sarı lacivertli yönetimin futbolcunun bonservisini belirlediği ileri sürüldü. Bu arada Szymanski'nin yollarını ayırdığı eski menajeri Mariusz Piekarski de Polonyalı futbolcuyla 6 yıllık birlikteliğinin neden sona erdiğini açıkladı.