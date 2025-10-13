Milli Takım’da Berke krizi

A Milli Takım'da Berke Özer krizi yaşandı. TFF, Vincenzo Montella'nın kadroya çağırdığı İzmirli file bekçisinin önceki gün oynanan maçın kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek Millilerin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibin izni olmadan kamptan ayrıldığını açıkladı. TFF, açıklamasında, "Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullanırken Berke Özer'den de açıklama geldi. Berke, "Maç kadrosunu gördüğümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve yurt dışında gururla temsil ettiğim ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Kampın ve takımımızın moralini etkilememek adına maç sırasında veya sonrasında değil, İstanbul'a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da 'teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde' kamptan kendi isteğimle ayrıldım" dedi. Berke Özer'nin yerine Başakşehir FK'de forma giyen Muhammed Şengezer, kadroya davet edildi.