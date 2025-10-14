Berke için gözler TFF’ye çevrildi

A Milli Takım'da yaşanan Berke Özer krizi ile ilgili gözler TFF'ye çevrildi. Lille forması giyen Berke'nin Bulgaristan maçı sonrası A Milli Takım kampından ayrılması sonrası "Bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullanan TFF'nin konuyla ilgili harekete geçeceği öğrenildi. Berke'nin "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor. İlgili maddede "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor. Berke Özer bu maddeden ceza alır ve TFF bunu FIFA'ya iletirse bu kez FIFA Disiplin Kurulu cezanın uluslararası boyutta olup olmadığına karar verecek.