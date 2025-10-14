Denizli İdmanyurdu Güreller zincir kırdı

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda son sıradaki Afyonspor'u 90+8'inci dakikada Murat Torun'un penaltı golüyle 2-1 mağlup eden Denizli İdmanyurdu, ilk dış saha galibiyetine imza attı. Lige tutunma yarışı veren rakibi karşısında 23'üncü dakikada Murat'ın golüyle öne geçip, 67'nci dakikada kalesinde golü gören Denizli temsilcisi uzatmada zafere uzanarak büyük sevinç yaşadı. İlk 2 deplasman maçında Nazilli Belediyespor'la berabere kalıp, Uşakspor'a yenilen kırmızı-siyahlılar bu kez Afyon'da şeytanın bacağını kırdı. Evinde 3'te 3 yapan Denizli İdmanyurdu, 6 hafta sonunda 13 puana ulaşarak 4'üncü sıradaki yerini korudu. Denizli ekibi hafta Eskişehirspor'a konuk olacak.