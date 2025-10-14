Gurur tablomuz

Bulgaristan'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Filibe Kupası'na katılan milli sporcularımız 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak yüzümüzü güldürdü. Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen organizasyon final mücadeleleriyle sona erdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, 18 yaş üstü tek kadınlar kategorisinde topladığı 19.750 puanla şampiyon olurken 18 yaş üstü çiftler kategorisinde de yarışan Ayşe Begüm, kendisi gibi aynı kulüpte mücadele eden Can Derviş ile beraber 18.900 puana ulaşarak gümüş madalya aldı. Arın Pekönür ve Eylül Naz Aygör ise 15-17 yaş çiftler kategorisinde 18.250 puanla altın madalyayı boynuna taktı.