Haydi çocuklar bir daha

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda en son deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup den A Milli Takımımız dördüncü maçında bugün Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Türkiye, E Grubu'ndaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçti. Türkiye'ye evinde kaybeden Gürcistan, Bulgaristan'ı ise 3-0 yendi. Gürcüler, son maçında deplasmanda İspanya'ya 2-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçında yarın aynı saatte İspanya, Bulgaristan'ı konuk edecek.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR TRİBÜNDEN İZLEYECEK

A Milli Futbol Takımı'nın bugün Kocaeli'de Gürcistan'la oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçını Filistinli çocuklar tribünde izleyecek. Karşılaşma öncesinde milli futbolcularla bir araya gelecek Filistinli çocuklar, ay-yıldızlı oyuncularla birlikte sahaya çıkarak maç önü seremonisine katılacak. Filistinli çocuklar, daha sonra aileleriyle birlikte karşılaşmayı tribünden takip edecek.