Denizlili Arda kick boksta Dünya 3.’sü oldu

DENİZLİ Özel Tekden Hastanesinin sponsorluğunda Kick Boks Dünya Kupasına katılan milli sporcu Arda Veli Kol üçüncü olarak tarihi bir başarıya imza attı. Başarılı sporcu Arda Veli Kol, 07-12 Ekim tarihleri arasında Özbekistan'da yapılan Kick Boks Dünya Kupasına Denizli Özel Tekden Hastanesi'nin sponsorluğunda kaldı. Başarılı bir turnuva geçiren milli sporcu, Dünya 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı. Milli sporcu Kol, "Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Bu süreçte her zaman yanımda olan Denizli Özel Tekden Hastanesi ailesine çok teşekkür ederim. Elde ettiğim bu başarıyı daha üst noktalara taşımak için çalışmalara devam edeceğim" ifadelerini kullandı.