Haydi Petkim

BASKETBOLDA temsilcimiz Aliağa Petkimspor bugün FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki ilk maçında Romanya ekibi CSM Corona Brasov'u ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Petkimspor grupta haftaya 22 Ekim'de ise Kıbrıs Rum Kesmi'nde Petrolina AEK deplasmanına çıkacak. Petkim, Avrupa arenasında yoluna devam etmek için 4 takımlı grupta oynanacak çift devreli maçlar sonrası liderliği almaya çalışacak.

SCRUBB İLK KEZ OYNAYACAK

Europe Cup'ta 6 en iyi grup ikincisi de ikinci tura kalacak. Geçen sezon Avrupa kupalarına ilk kez katılan Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde elemelerden çıkıp son 16 takım arasına kalmayı başarmıştı. Petkim'de Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanında omzundan sakatlanıp 4-6 hafta arasında parkelerden uzak kalacak Stanley Whittaker'ın yokluğunda transfer edilen guard Philip Scrubb da ilk kez forma giyecek.