Arda Turan’ın takımı Rus 2.Ligi’ne doğru

UKRAYNA Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İddiaya göre kulüp lig değiştirmek için başvuruda bulundu. Rusya'da yayın yapan Sport Baza'nın haberine göre S.Donetsk, gelecek sezon Rusya Ligi'nde yer almak için lisans sürecini başlattı. Kulübün gerekli izinleri aldığı ve başvurusunun kabul edildiği belirtildi. Başvurunun Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle alındığı ifade edildi. Buna göre Arda Turan'ın takımı gelecek sezon Rusya 2. Ligi'nde mücadele edecek ve iç saha maçlarını Kırım'da oynayacak. Yaşanan bu gelişmenin ardından Arda Turan'ın nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.