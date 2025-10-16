Değerine değer kattı

A Milli Takımımızın yıldızlarının transfer piyasası değerleri artarken, transfermarkt değerlerine göre Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun rekor değere ulaşarak, Türk futbol tarihinde yerini aldı. Transfermarkt'ın Bundesliga'da oynayan futbolcuların piyasa değerine yaptığı güncellemede Can Uzun, 27 milyon Euro değer kazandı. 19 yaşındaki milli futbolcunun yeni piyasa değeri 45 milyon Euro oldu. Bu değerle Can Uzun, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en değerli 3. futbolcusu oldu.

ZİRVEDE KENAN VAR

MİLLİ futbolcu 3. sırayı aynı değeri 2021'de gören Çağlar Söyüncü ve 2024'te 45 milyon euro olarak değerleme alan Hakan Çalhanoğlu ile paylaştı. En değerli futbolcular sıralamasının zirvesinde 75 milyon euro ile Juventus forması giyen Kenan Yıldız yer aldı. İkinci sırada ise Real Madrid'in başarılı ismi Arda Güler, 60 milyon euro değerle konumlandı.