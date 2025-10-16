  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Petkimspor farklı başladı

Romanya ekibi Brasov karşısında maça çok hızlı başlayan Aliağa Petkim, dış şutlarla farkı açtı. Üstünlüğünü karşılaşmanın sonuna kadar sürdüren temsilcimiz iyi bir başlangıç yaptı.

FIBA Europe Cup'ta mücadele eden temsilcilerimizden Aliağa Petkimspor, C Grubu'ndaki ilk maçında Romanya ekibi CSM Corona Brasov'u farklı mağlup etti. Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta Petkim yüksek şut isabet oranıyla farkı açmaya başladı. İlk 6 dakika sonunda 17-13 önde olan İzmir ekibi bu çeyreği 22-16 ile geçti. İkinci periyotta Franke'nin üst üste 3 sayılık basketleriyle fark daha da açıldı. Yunus Emre ve Blumbergs'in de katkılarıyla skor 44-26 oldu. Temsilcimiz devreye de 50-35 önde girdi.

KONTROLÜ ELDEN BIRAKMADILAR

İKİNCİ yarıya konuk ekip 8-0'lık bir seriyle başladı. İlk 4 dakika sonunda fark 7 sayıya kadar inse de moladan sonra toparlanan Petkimspor tekrar kontrolü ele aldı. Efianayi'nin etkili oyunuyla üçüncü çeyrek biterken skor 68-55'e geldi. Son periyodun başında fark 10 sayıya inse de Aliağa, rakibin aradaki farkı daha da kapatmasına izin vermedi. Karşılıklı basketlerle geçilen son bölümün ardından maç 85-74 sona erdi ve Petkim gruba galibiyetle başlamış oldu. Petkimspor grupta haftaya 22 Ekim'de ise Kıbrıs Rum Kesmi'nde Petrolina AEK deplasmanına çıkacak. Petkim, Avrupa arenasında yoluna devam etmek için 4 takımlı grupta oynanacak çift devreli maçlar sonrası liderliği almaya çalışacak. Europe Cup'ta 6 en iyi grup ikincisi de ikinci tura kalacak.

