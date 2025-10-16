Petkimspor farklı başladı

FIBA Europe Cup'ta mücadele eden temsilcilerimizden Aliağa Petkimspor, C Grubu'ndaki ilk maçında Romanya ekibi CSM Corona Brasov'u farklı mağlup etti. Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta Petkim yüksek şut isabet oranıyla farkı açmaya başladı. İlk 6 dakika sonunda 17-13 önde olan İzmir ekibi bu çeyreği 22-16 ile geçti. İkinci periyotta Franke'nin üst üste 3 sayılık basketleriyle fark daha da açıldı. Yunus Emre ve Blumbergs'in de katkılarıyla skor 44-26 oldu. Temsilcimiz devreye de 50-35 önde girdi.

KONTROLÜ ELDEN BIRAKMADILAR

İKİNCİ yarıya konuk ekip 8-0'lık bir seriyle başladı. İlk 4 dakika sonunda fark 7 sayıya kadar inse de moladan sonra toparlanan Petkimspor tekrar kontrolü ele aldı. Efianayi'nin etkili oyunuyla üçüncü çeyrek biterken skor 68-55'e geldi. Son periyodun başında fark 10 sayıya inse de Aliağa, rakibin aradaki farkı daha da kapatmasına izin vermedi. Karşılıklı basketlerle geçilen son bölümün ardından maç 85-74 sona erdi ve Petkim gruba galibiyetle başlamış oldu. Petkimspor grupta haftaya 22 Ekim'de ise Kıbrıs Rum Kesmi'nde Petrolina AEK deplasmanına çıkacak. Petkim, Avrupa arenasında yoluna devam etmek için 4 takımlı grupta oynanacak çift devreli maçlar sonrası liderliği almaya çalışacak. Europe Cup'ta 6 en iyi grup ikincisi de ikinci tura kalacak.