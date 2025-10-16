Simge Aköz: Polonya maçını unutamıyorum

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın liberosu ve Eczacıbaşı Dynavit'in kaptanı Simge Aköz, samimi konuştu. Kariyerindeki unutulmaz maçlardan biri hakkında konuşan Aköz, "2020 Olimpiyatları öncesi olimpiyat eleme maçında Polonya ile oynadığımız maç. O maçta takım içindeki duygu, gözlerdeki kıvılcım her gün olmayan bir şeydi. Birçok elit sporcu ve takım müthiş şeyler kazanıyor ama o maçtaki kendi aramızdaki o duygu başka bir duyguydu. Benim için unutulmaz" dedi. Kariyerinde 31 kupa kazanan kaptan, aldığı en anlamlı iltifatı ise, "Küçük kız çocuklarının 'Ben de bir gün senin gibi olmak istiyorum' demeleri" olarak anlattı.