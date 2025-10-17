Abdullah Avcı’nın ekibi Süper Lig’de

ÜNLÜ teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yıllarca birlikte çalıştığı isimler Türk futbolunun farklı kademelerinde önemli görevler üstlendi. Son yıllarda Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde görev almış isimlerden; Okan Buruk, Recep Uçar, Orhan Ak, Erol Bulut ve Egemen Korkmaz terfi ederek kariyerlerini bugün Türk futbolunun farklı takımlarında teknik direktör olarak sürdürüyor.

EN BAŞARILISI OKAN

GALATASARAY'IN başında Okan Buruk ligde üst üste şampiyonluklar yaşarken; Erol Bulut ise Antalyaspor'la Süper Lig'e geri döndü. Recep Uçar kariyerine Konyaspor'un başında devam ederken, Orhan Ak da ikas Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu. Avcı'nın bir diğer eski yardımcısı Egemen Korkmaz ise Türkiye Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü sürdürüyor.