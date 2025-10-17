Merkezefendi güçleniyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekibi Yukatel Merkezefendi Bld. Basket, pota altını güçlendirmek için Alen Omic ile sezon sonuna kadar anlaştı. Transferi duyuran Genel Menajer Evren Yenice, "Alen Omic pota altında hem fiziksel varlığıyla hem de tecrübesiyle takımımıza güç katacak. Aynı zamanda soyunma odasında da liderlik yapabilecek karakterde bir oyuncu. Hedeflerimiz doğrultusunda çok değerli bir takviye gerçekleştirdik. Taraftarımızın desteğiyle daha güçlü bir Yukatel Merkezefendi izlettireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TANIYOR

32 yaşındaki Alen Omic, kariyerinde Anadolu Efes, Unicaja Malaga, Crvena Zvezda, Gran Canaria, Olimpia Milano, Hapoel Jerusalem ve son olarak Cedevita Olimpija formalarını giydi. 2016'da Efes formasıyla Süper Lig ve EuroLeague'de oynayan Omic güçlü fiziği, ribaund sezgisi ve çember etrafındaki etkinliğiyle tanınıyor.