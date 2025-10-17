  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Merkezefendi güçleniyor

Merkezefendi güçleniyor

Yeşil-mavililer, kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Slovenyalı pivot Alen Omic'i renklerine bağladı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Merkezefendi güçleniyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekibi Yukatel Merkezefendi Bld. Basket, pota altını güçlendirmek için Alen Omic ile sezon sonuna kadar anlaştı. Transferi duyuran Genel Menajer Evren Yenice, "Alen Omic pota altında hem fiziksel varlığıyla hem de tecrübesiyle takımımıza güç katacak. Aynı zamanda soyunma odasında da liderlik yapabilecek karakterde bir oyuncu. Hedeflerimiz doğrultusunda çok değerli bir takviye gerçekleştirdik. Taraftarımızın desteğiyle daha güçlü bir Yukatel Merkezefendi izlettireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TANIYOR

32 yaşındaki Alen Omic, kariyerinde Anadolu Efes, Unicaja Malaga, Crvena Zvezda, Gran Canaria, Olimpia Milano, Hapoel Jerusalem ve son olarak Cedevita Olimpija formalarını giydi. 2016'da Efes formasıyla Süper Lig ve EuroLeague'de oynayan Omic güçlü fiziği, ribaund sezgisi ve çember etrafındaki etkinliğiyle tanınıyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA