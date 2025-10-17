Salihlili Merve judoda şampiyon

MANİSA'NIN Salihli ilçesinin milli judocusu Merve Çınar, ilk kez katıldığı Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Yozgat'ta düzenlenen şampiyonda 55 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakan Çınar, Türkiye Şampiyonu olarak Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Başarısıyla hem Salihli Belediyespor'u hem de ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan milli sporcu, elde ettiği sonuçla Salihli'ye büyük bir gurur yaşattı. Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, "Merve Çınar'ın elde ettiği bu başarı, Salihli'mizin spordaki yükselişinin gurur verici bir göstergesidir" dedi.