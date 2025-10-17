Somaspor bu sezon evinde çok cömert

NESİNE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Somaspor evinde oynadığı 4 maçı da kaybetti. Tüm puanları deplasmanlarda toplayan siyah-beyazlılar taraftarı önünde henüz puanla tanışamadı. İç sahada Gebzespor'a 2-1, Mardin 1969 Spor'a 4-0, Aliağa FK ve 1461 Trabzon'a 3-0 kaybeden Somaspor, dış sahada Fethiyespor'la 1-1 berabere kalırken, sonuncu Yeni Malatyaspor'u 7-1 yendi. Somaspor bu hafta düşme hattında yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu'na konuk olacak. Somaspor ilçede yapımı biten yeni stadına henüz kavuşamamıştı.