KSK mat edecek

Karşıyaka bu sezon hiç olmadığı kadar izleyene zevk veriyor. İzleyenler şampiyonluk sinyalleri alıyor. Bunu da son yıllarda yaptığı gibi yıldızlardan oluşan kadrosuyla değil, deyim-i yerindeyse asker futbolcularıyla yapıyor. Bu düzenin içinde de Onur gibi, Yasin gibi yıldızlar çıkarıyor. Bu sistemi kuran takımın başındaki komutan da Burhanettin Basatemür. Ege futbolunun yakından tanıdığı, Turgutluspor'dan, Urganlıspor'a, Somaspor'dan ve Menemen FK'ya büyüyen bu futbol aklı, camia kulübü Karşıyaka ile birleşince çok lezzetli bir meyve vereceğe benziyor. Nesine 3. Lig 4. Grup'ta namağlup durumda olan ve zirveyi Uşakspor ile paylaşan Kaf-Kaf'ın usta teknik adamı 51 yaşındaki Burhanettin Basatemür, bugün oynanacak Nazillispor maçı öncesinde takımın hazırlık sürecini, oyun felsefesini ve hedeflerini değerlendirdi.

NAZ-NAZ'A DİKKAT ÇEKTİ

Nazillispor'un henüz galibiyet alamamasına rağmen tehlikeli bir rakip olduğunu vurgulayan Basatemür, "Futbol sahada oynanarak

kazanılıyor. Nazillispor'un durumuna bakarak yanılgıya düşersek hata yaparız. Koşan, mücadele eden, agresif ve yüksek tempolu bir takım" dedi. Takımın iyi konsantre olduğunda yüksek tempolu maçlar çıkardığını belirten Basatemür, bazı maçlarda 20-40 dakika süren etkili oyun sürelerini artırarak daha istikrarlı bir performans hedeflediklerini ifade etti.

TEMELDE TAKIM GÜCÜ

Basatemür, Karşıyaka'nın oyun anlayışının temelinde takım gücünün yattığını şöyle vurguladı: "Bizim önceliğimiz takım oyunu. Oyuncuya bağlı bir takım değil, takım gücüyle hareket eden bir ekip oluşturmak istiyoruz. Oyuncularımız kaliteli ve değerli, hepsi elinden geleni yapıyor. Takım iyi olduğunda herkes parlar." Genç oyuncuların gelişimine verdiği önemi de dile getiren Basatemür, "Genç oyuncuları alıp onlara değer katarak geliştirmek istiyoruz. Oyuncular, bizimle çalıştıklarında kendilerindeki değişimi görüyor. Yasin'i Soma'da ve Menemen'de da almak istedik, nasip Karşıyaka'ya oldu. Kiralık da olsa, onunla ilgili ileride farklı planlarımız var" dedi. Karşıyaka'ya olan bağlılığını da vurgulayan Basatemür, ailesinin Turgutlu'da olmasına rağmen tesislerde kalarak tüm vaktini takıma adadığını belirterek, "Karşıyaka için bütün benliğimizle çalışıyoruz. Nasıl daha iyi oluruz diye kafa yoruyoruz" ifadelerini kullandı.

'FUTBOL DA SATRANÇ GİBİ'

FUTBOLU satranca benzeten Basatemür, oyunun dinamik yapısına dikkat çekti: "Futbol durağan değil, sürekli değişen bir oyun. Sıkışan maçlarda farklı hamleler üretmek gerekiyor. En iyi oyuncular, top gelmeden önce hamlesini düşünüp hızlı uygulayanlar. Satranç gibi, bir-iki adım ötesini hesaplamak gerek." Takım boyunun kısa tutulmasının ve birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan deneyimli hoca, "Topun olduğu bölgeye göre hareket etmeliyiz. Hücumda genişlik sağlarsın, ama top rakibe geçtiğinde alanı daraltmalısın" cümlelerini kullandı.