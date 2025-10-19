Filede derbi günü

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk haftasını mağlubiyetle kapatan Ege ekipleri Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Göztepe bugün Aydın'da karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki maç saat 15.00'te start alacak. Göztepe, yıllar sonra döndüğü ligde ilk galibiyetini deplasmanda almaya çalışacak. İki ekibini sezon öncesi karşılaştığı Kupa Voley maçını 3-2 kazanan İzmir temsilcisi çeyrek finale yükselmişti. Geçen hafta ilk maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Medicana'ya evinde yenilen Aras Spor ise saat 18.00'de Nilüfer Belediyespor deplasmanına çıkacak.