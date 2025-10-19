Manisa FK kaçamadı

TRENDYOL Birinci Lig'de son iki maçında rakiplerine mağlup olan Manisa FK, sahasında zirve mücadelesi veren Erzurumspor FK ile öne geçtiği maçta berabere kaldı. Bu sonuçla galibiyet hasretini 3 maça çıkaran siyah-beyazlılar, alt sıralardan kurtulma şansını da kaçırdı. 21. dakikada Benhur'un sağ kanattan yerden ortaladığı topa kale önünde Mustafa Fettahoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak Eren'e de çarparak filelere gitti. Yapılan VAR incelemesinde gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 53. dakikada Orhan'ın kendi yarı alanında yaptığı pas hatasında araya giren Lindseth'in ara pasıyla topla buluşan Diony'nin ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

RODRİGUEZ SKORU BELİRLEDİ

63'TE Crociata'nın ceza sahası önüne yerden pasında Rodriguez'in ayak içi yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-1. Müsabakada başka gol olmadı ve 1-1 sona erdi. Manisa FK, gelecek hafta deplasmanda direkt rakiplerinden olan Sarıyerspor ile karşılaşacak.