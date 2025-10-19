Petkimspor fena dağıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Türk Telekom'a mağlup oldu: 85-61. Sezonun ilk maçında Karşıyaka'yı mağlup ettikten sonra önce Fenerbahçe Beko'ya ardından da Galatasaray'a yenilen İzmir temsilcisi, bu sonuçla üst üste 3. yenilgisini almış oldu. Müsabakaya iki takımda pota altından bulduğu sayılarla başladı. Başa baş geçen ilk periyotu ev sahibi ekip 16-15 önde tamamladı. İkinci çeyreğin başında oyundaki hakimiyeti eline alan Petkimspor, öne geçti. Ancak daha sonra toparlanan Türk Telekom, dış atışlardan bulduğu sayılarla öne geçerek devreyi 37-32 önde tamamladı. Üçüncü periyota da ev sahibi ekip etkili başladı. Petkim karşısında savunmasını sertleştiren Telekom, aradaki farkı çift hanelere taşımasını bildi.

RAKİBİ YAKALAYAMADI

İzmir temsilcisi farkı yeniden tek hanelere düşürdü. Ancak daha sonra savunmasını yeniden sertleştiren Türk Telekom, son bölüme 62-48'lik skor avantajıyla girdi. Dördüncü çeyrekte karşılıklı basketler izledik. Petkim'in farkı kapatma çabalarına izin vermeyen ve farkı çift hanelerde tutan Telekom maçı 85-61 kazandı.